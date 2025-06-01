Клишас: Украиной управляет террористическая группировка

Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совета Федерации, высказал своё мнение о ситуации в Брянской области в своём Telegram-канале.
Клишас отметил, что подрыв моста и крушение пассажирского поезда свидетельствуют о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина, по его мнению, давно потеряла признаки государства и превратилась в террористический анклав без границ, легитимных органов власти и законов.
В качестве решения проблемы Клишас предлагает создать буферную зону, которая будет достаточно обширной, чтобы предотвратить проникновение террористов на территорию России в будущем.
«Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переустройство государства», — написал Клишас.
Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что обрушившийся на поезд мост в Брянской области был подорван.