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Клишас: Украиной управляет террористическая группировка

Глава конституционного комитета Совфеда прокомментировал обрушение моста в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совета Федерации, высказал своё мнение о ситуации в Брянской области в своём Telegram-канале.

Клишас отметил, что подрыв моста и крушение пассажирского поезда свидетельствуют о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина, по его мнению, давно потеряла признаки государства и превратилась в террористический анклав без границ, легитимных органов власти и законов.

В качестве решения проблемы Клишас предлагает создать буферную зону, которая будет достаточно обширной, чтобы предотвратить проникновение террористов на территорию России в будущем.

«Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переустройство государства», — написал Клишас.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что обрушившийся на поезд мост в Брянской области был подорван.