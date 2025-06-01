Клишас отметил, что подрыв моста и крушение пассажирского поезда свидетельствуют о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина, по его мнению, давно потеряла признаки государства и превратилась в террористический анклав без границ, легитимных органов власти и законов.