«Бесчеловечный акт террора»: Развожаев принес соболезнования после подрыва моста в Брянской области

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост. В этот момент по нему ехал пассажирский поезд, в котором находились 388 человек. Богомаз заявил, что мост был подорван. По словам местных жителей, в момент происшествия раздалось два громких звука, которые заставили «подпрыгнуть полпоселка». Некоторые также отметили, что мост находился в отличном состоянии, поэтому для них случившееся стало неожиданностью. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.