Смерть мужчины на пожаре в Хабаровском крае проверяют следователи

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, в ночь на 26 мая 2025 года загорелся частный дом на улице Мичурина. Огонь охватил жилое помещение и перекинулся на хозяйственные постройки — общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Вызов поступил ближе к полуночи, и уже через шесть минут на место прибыли подразделения краевой пожарной охраны, которые ликвидировали огонь.
Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяина дома, мужчины около 60 лет. Следственная группа провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и очевидцев, а также назначила необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.
Окончательную причину пожара определят дознаватели МЧС России. Следственные органы продолжают работу, чтобы выяснить детали случившегося и исключить другие возможные версии произошедшего.