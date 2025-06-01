Смерть мужчины на пожаре в Хабаровском крае проверяют следователи

По данным следствия, в ночь на 26 мая 2025 года загорелся частный дом на улице Мичурина. Огонь охватил жилое помещение и перекинулся на хозяйственные постройки — общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Вызов поступил ближе к полуночи, и уже через шесть минут на место прибыли подразделения краевой пожарной охраны, которые ликвидировали огонь.