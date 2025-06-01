На месте ЧП с поездом в Брянской области ведут демонтаж фрагментов моста

«В данный момент проводится восстановление повреждённых участков путей. Для этого задействованы два ремонтно-восстановительных поезда и два инженерных транспортных средства. Они занимаются разборкой частей моста и освобождением железнодорожных путей от сошедших с них локомотива и вагонов», — сообщили в ведомстве.