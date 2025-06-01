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На месте ЧП с поездом в Брянской области ведут демонтаж фрагментов моста

В Брянской области продолжается восстановление повреждённых путей.

Источник: Аргументы и факты

В районе происшествия с поездом в Брянской области специалисты занимаются разборкой частей моста и освобождением железнодорожных путей от сошедших с них вагонов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В данный момент проводится восстановление повреждённых участков путей. Для этого задействованы два ремонтно-восстановительных поезда и два инженерных транспортных средства. Они занимаются разборкой частей моста и освобождением железнодорожных путей от сошедших с них локомотива и вагонов», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста в ночь с 31 мая на 1 июня. Также случился сход пассажирского поезда, который следовал по маршруту Климов — Москва. Позднее глава региона Александр Богомаз сообщил, что обрушившийся на поезд мост в Брянской области был подорван.