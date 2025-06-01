Найдено тело пропавшего на Новый год туриста

Бедолага совершал пеший поход со своим 35-летним другом Сэмом Харрисом, чье тело было найдено погребенным под снегом на той же горе, примерно в 1 км от него, у подножия южного склона Каре-Альто, вскоре после того, как они были объявлены пропавшими без вести.