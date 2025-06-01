Найдено тело пропавшего на Новый год туриста

На севере Италии найдено тело британского туриста, пропавшего после Нового года. Спасатели обнаружили тело Азиза Зириата, погребенное в снегу у подножия южного склона горы Каре-Альто.
Спустя почти полгода найдено тело британского туриста, пропавшего в Доломитовых Альпах на севере Италии сразу после Нового года, сообщили в субботу местные спасатели.
Как пишет The Guardian, 36-летний Азиз Зириат из Лондона был обнаружен погребенным под снегом спасателями из альпийской и спелеологической спасательной команды Трентино.
Бедолага совершал пеший поход со своим 35-летним другом Сэмом Харрисом, чье тело было найдено погребенным под снегом на той же горе, примерно в 1 км от него, у подножия южного склона Каре-Альто, вскоре после того, как они были объявлены пропавшими без вести.
Команда, которая была доставлена в этот район по воздуху в субботу утром, начала поиски неподалеку от того места, где было найдено тело Харриса.
Собака-спасатель из подразделения, предоставленного альпийским спасательным подразделением финансовой полиции Италии, обнаружила его тело «в скалистой расщелине, скрытое под слоями снега», у подножия южного склона Каре-Альто, говорится в заявлении спасательной команды.
Останки Зириата были найдены «у подножия скал, почти в 1000 метрах от первоначального местонахождения Харриса и на высоте 400 метров ниже».
Тело было доставлено по воздуху на близлежащее спортивное поле Спьяццо Рендена. Спасательная команда сообщила, что его семья была проинформирована о находке.
Как пишет The Guardian, 1 января последним известным местонахождением пропавших туристов была горная хижина под названием Казина Доссон, недалеко от города Тионе-ди-Тренто, недалеко от Рива-дель-Гарда на озере Гарда.
Тревога была поднята, когда туристы пропустили свой обратный рейс 6 января.
В поисковой операции также участвовали пожарные и группа добровольцев, пишет The Guardian.
Британское министерство иностранных дел, по делам содружества и развития заявило: «Мы оказываем поддержку семье гражданина Великобритании, который погиб на севере Италии, и находимся в контакте с местными властями».