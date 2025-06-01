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Найдено тело пропавшего на Новый год туриста

На севере Италии найдено тело британского туриста, пропавшего после Нового года.

На севере Италии найдено тело британского туриста, пропавшего после Нового года. Спасатели обнаружили тело Азиза Зириата, погребенное в снегу у подножия южного склона горы Каре-Альто.

Спустя почти полгода найдено тело британского туриста, пропавшего в Доломитовых Альпах на севере Италии сразу после Нового года, сообщили в субботу местные спасатели.

Как пишет The Guardian, 36-летний Азиз Зириат из Лондона был обнаружен погребенным под снегом спасателями из альпийской и спелеологической спасательной команды Трентино.

Бедолага совершал пеший поход со своим 35-летним другом Сэмом Харрисом, чье тело было найдено погребенным под снегом на той же горе, примерно в 1 км от него, у подножия южного склона Каре-Альто, вскоре после того, как они были объявлены пропавшими без вести.

Команда, которая была доставлена в этот район по воздуху в субботу утром, начала поиски неподалеку от того места, где было найдено тело Харриса.

Собака-спасатель из подразделения, предоставленного альпийским спасательным подразделением финансовой полиции Италии, обнаружила его тело «в скалистой расщелине, скрытое под слоями снега», у подножия южного склона Каре-Альто, говорится в заявлении спасательной команды.

Останки Зириата были найдены «у подножия скал, почти в 1000 метрах от первоначального местонахождения Харриса и на высоте 400 метров ниже».

Тело было доставлено по воздуху на близлежащее спортивное поле Спьяццо Рендена. Спасательная команда сообщила, что его семья была проинформирована о находке.

Как пишет The Guardian, 1 января последним известным местонахождением пропавших туристов была горная хижина под названием Казина Доссон, недалеко от города Тионе-ди-Тренто, недалеко от Рива-дель-Гарда на озере Гарда.

Тревога была поднята, когда туристы пропустили свой обратный рейс 6 января.

В поисковой операции также участвовали пожарные и группа добровольцев, пишет The Guardian.

Британское министерство иностранных дел, по делам содружества и развития заявило: «Мы оказываем поддержку семье гражданина Великобритании, который погиб на севере Италии, и находимся в контакте с местными властями».