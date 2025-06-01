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Махонин выразил соболезнования родным погибших в поезде в Брянской области

Трагедия случилась из-за обрушения моста.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибших в поезде, рухнувшем на мосту в Брянской области.

Своё обращение по случаю трагедии глава региона опубликовал в своём телеграм-канале. Смертельная авария с участием поезда произошла в Выгоничском районе вечером 31 мая. Обрушившийся автомобильный мост рухнул на проходящий под ним поезд, который потерпел крушение.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли и ещё 47 пострадали и были госпитализированы. В числе последних также оказались дети.

Утром 1 июня глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к родным погибших и выжившим в трагедии.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Брянская область, Пермский край с вами!» — написал губернатор Прикамья.

Махонин также отметил, что сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются и компетентные органы ищут виновных.