Махонин выразил соболезнования родным погибших в поезде в Брянской области

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибших в поезде, рухнувшем на мосту в Брянской области.
Своё обращение по случаю трагедии глава региона опубликовал в своём телеграм-канале. Смертельная авария с участием поезда произошла в Выгоничском районе вечером 31 мая. Обрушившийся автомобильный мост рухнул на проходящий под ним поезд, который потерпел крушение.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли и ещё 47 пострадали и были госпитализированы. В числе последних также оказались дети.
Утром 1 июня глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к родным погибших и выжившим в трагедии.
«Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Брянская область, Пермский край с вами!» — написал губернатор Прикамья.
Махонин также отметил, что сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются и компетентные органы ищут виновных.