«Нигде не безопасно»: выявлен шокирующий факт сексуального насилия в воюющем регионе

«Женщины и девочки нигде не чувствуют себя в безопасности. Они подвергаются нападениям в собственных домах, когда спасаются от насилия, добывают еду, собирают дрова, работают в поле. Они говорят нам, что чувствуют себя в ловушке» — рассказывает Клэр Сан Филиппо, координатор по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации, которая призвала воюющие стороны призвать своих бойцов к ответу. — Эти нападения отвратительны и жестоки, часто в них участвуют несколько человек. Это должно прекратиться. Сексуальное насилие не является естественным или неизбежным следствием войны, оно может представлять собой военное преступление, форму пыток и преступление против человечности".