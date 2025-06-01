«Нигде не безопасно»: выявлен шокирующий факт сексуального насилия в воюющем регионе

В докладе известной международной медицинской организации содержится призыв к привлечению воюющих сторон в Судане к ответственности за изнасилования и нападения в регионе Дарфур. Утверждается, что эта зона конфликта страдает от всплеска сексуального насилия, и женщины и девочки «нигде не находятся в безопасности».
Поскольку суданский регион Дарфур захвачен боевиками, женщины сталкиваются с постоянной угрозой сексуального насилия, сообщают авторы доклада.
Благотворительная медицинская организация сообщила, что только в регионе Южный Дарфур ее сотрудники оказали помощь 659 жертвам сексуального насилия в период с января по март этого года, более двух третей из которых были изнасилованы.
«Женщины и девочки нигде не чувствуют себя в безопасности. Они подвергаются нападениям в собственных домах, когда спасаются от насилия, добывают еду, собирают дрова, работают в поле. Они говорят нам, что чувствуют себя в ловушке» — рассказывает Клэр Сан Филиппо, координатор по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации, которая призвала воюющие стороны призвать своих бойцов к ответу. — Эти нападения отвратительны и жестоки, часто в них участвуют несколько человек. Это должно прекратиться. Сексуальное насилие не является естественным или неизбежным следствием войны, оно может представлять собой военное преступление, форму пыток и преступление против человечности".
Несколько женщин, давших показания, рассказали о рейдах, в ходе которых боевики убивали всех мальчиков и мужчин в одном месте, а затем насиловали женщин и девочек, пишет The Guardian.
Одна 27-летняя медсестра рассказала, что в прошлом году ее изнасиловали боевики, обвинившие ее в лечении солдат суданской армии.
«Я хочу защиты сейчас; я не хочу, чтобы меня снова изнасиловали … Я слишком боялась идти в больницу. Моя семья сказала мне: “Никому не говори”. Я больше не испытываю боли. Но мне снятся кошмары по этому поводу», — сказала она.
Гуманитарная организация сообщила, что 56% случаев сексуального насилия, которые они задокументировали, были совершены лицами, не являющимися гражданскими лицами.
В докладе говорится, что женщины и девочки, которым приходится преодолевать большие расстояния за продуктами и водой, подвергаются особой опасности. Треть женщин и девочек подверглись нападениям во время поездок в поля или работы в них.
С апреля 2023 года в Дарфуре наблюдается всплеск нарушений прав человека, поскольку он был захвачен военизированными формированиями Сил оперативной поддержки и союзными им ополченцами, которые борются за контроль над ним против правительственных вооруженных сил Судана.
В последнее время боевые действия были сосредоточены вокруг города Эль-Фашир, где условия жизни гражданского населения резко ухудшились. Захват силами Национальной обороны расположенного неподалеку лагеря для перемещенных лиц в Замзаме привел к дальнейшим сообщениям о росте сексуального насилия.
Стратегическая инициатива в интересах женщин на Африканском Роге (Siha), коалиция женских правозащитных групп, заявила, что проверила 14 случаев изнасилования, но получила сообщения о гораздо большем количестве случаев во время нападения на Замзам и в последующие недели, а также десятки сообщений об исчезновении или похищении женщин боевиками.
«Сексуальное насилие стало повседневной реальностью для женщин и девочек в Дарфуре, наряду с ростом числа заболеваний, передающихся половым путем», — заявила глава Siha Хала аль-Кариб, которая утверждает, что международное сообщество бросило женщин в Дарфуре.
Кариб подчеркивает, что насилие усиливалось еще до нынешнего конфликта из-за вывода миротворческой миссии ООН и Африканского союза из Дарфура, которая обеспечивала некоторую защиту местным общинам.
«Миротворческая миссия в первую очередь способствовала обеспечению безопасности женщин, патрулируя дороги и предоставляя им доступ к своим сельскохозяйственным угодьям, а также обеспечивая безопасность в лагерях для перемещенных лиц, — отмечает аль-Кариб. — Уровень пренебрежительного отношения к женщинам в Дарфуре ошеломляет. Этот регион переживает активные акты геноцида, ужасные военные преступления и голод из-за того, что все стороны лишены средств к существованию. Выжившим женщинам не оказывается целенаправленной поддержки… Этот кризис разворачивается на фоне полного молчания и полного пренебрежения со стороны международных субъектов».