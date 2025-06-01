Годовалый мальчик погиб в Татарстане в автопокрышке с водой

Накануне Дня защиты детей в Татарстане трагически погиб годовалый мальчик, сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану. Трагедия произошла в селе Ерыкла Нурлатского района. Ребёнок остался без присмотра взрослых, и эта ситуация стоила ему жизни. Мальчик упал в автомобильную покрышку с водой, находившуюся на территории частного домовладения. Обстоятельства ЧП до конца не ясны, они устанавливаются. Напомним, недавно в Татарстане едва не утонула коляска с маленьким ребёнком, потому что его родители пошли пофотографироваться.