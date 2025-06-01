В коме, с переломами ног: в Калининграде два полуголых парня на легковушке влетели в дерево, пассажир при смерти

В Калининграде двое полуголых парней на Honda Civic врезались в дерево. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, а также источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло в воскресенье, 1 июня, около 01:00 в районе дома № 172 на ул. Емельянова. В салоне машины было два молодых человека, оба полураздеты: водитель в одних трусах, пассажир в майке и трусах. Водитель ничего не помнил и утверждал, что ехал один. Пассажир был зажат в салоне, его вырезали спасатели. У парня изо рта шла кровь, переломаны обе ноги. Алкоголем в салоне машины не пахло.
«На месте также работали две бригады реанимации, они увезли молодых людей в больницу. Рядом с разбитой машиной была девушка, которая сильно плакала», — добавил очевидец.
По данным источника в экстренных службах региона, оба пострадавших 2001 года рождения. Пассажира доставили в больницу, он в коме.