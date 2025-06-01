Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В коме, с переломами ног: в Калининграде два полуголых парня на легковушке влетели в дерево, пассажир при смерти

ДТП произошло ночью 1 июня на ул. Емельянова.

В Калининграде двое полуголых парней на Honda Civic врезались в дерево. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, а также источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло в воскресенье, 1 июня, около 01:00 в районе дома № 172 на ул. Емельянова. В салоне машины было два молодых человека, оба полураздеты: водитель в одних трусах, пассажир в майке и трусах. Водитель ничего не помнил и утверждал, что ехал один. Пассажир был зажат в салоне, его вырезали спасатели. У парня изо рта шла кровь, переломаны обе ноги. Алкоголем в салоне машины не пахло.

«На месте также работали две бригады реанимации, они увезли молодых людей в больницу. Рядом с разбитой машиной была девушка, которая сильно плакала», — добавил очевидец.

По данным источника в экстренных службах региона, оба пострадавших 2001 года рождения. Пассажира доставили в больницу, он в коме.