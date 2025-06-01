Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами

«Роман Старовойт провел координационное совещание в ситуационном центре Минтранса — ЧП с поездами находятся на личном контроле министра. Минувшей ночью в Брянской и Курской областях в результате противоправных действий произошло обрушение двух мостовых пролетов. На базе РЖД сформирован оперштаб», — говорится в сообщении.
На месте происшествия в Брянской области работают 16 технических бригад, направлено 11 автобусов для эвакуации пассажиров в пункты временного размещения. Пассажиров обеспечили питанием и водой. В пути их сопровождали медицинские бригады, пояснили в Минтрансе РФ.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда № 86 Климов — Москва назначен резервный поезд № 902 Брянск — Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда № 86 Климов — Москва.
Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объезд", — добавили в Минтрансе.
Минтранс РФ выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.