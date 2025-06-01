Министр транспорта провел совещание после ЧП с поездами

Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объезд", — добавили в Минтрансе.