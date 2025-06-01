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Трех детей, пострадавших при ЧП в Брянской области, доставят в Москву

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Троих детей, пострадавших при крушении моста в Брянске, доставят в Москву, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Источник: © РИА Новости

«В Москву доставят детей, пострадавших при крушении моста в Брянске. Ребенок, 5 месяцев, будет доставлен авиамедицинской бригадой медицины катастроф в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Семилетнего ребенка с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча доставят в сопровождении отца в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля.

«Ребенок, 4 года, с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет перевезен в РДКБ. Команды больниц готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь», — добавляется в сообщении.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них — трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда № 86 Климов — Москва назначен резервный поезд № 902 Брянск — Москва.