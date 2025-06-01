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В Красноярском крае старшая сестра подговорила младшую обвинить отца в домогательствах

В Красноярском крае произошел шокирующий инцидент, когда 17-летняя девушка уговорила свою младшую 15-летнюю сестру обвинить отца в сексуальных домогательствах.

В Красноярском крае произошел шокирующий инцидент, когда 17-летняя девушка уговорила свою младшую 15-летнюю сестру обвинить отца в сексуальных домогательствах. Мотивом для этого стали детские травмы, которые она пережила в семье.

Об этом случае сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова в своем ежегодном отчете. На прием к ней обратилась старшая сестра, утверждая, что следователь не принимает меры против их отца, который якобы домогался к младшей девочке.

Согласно рассказу старшей сестры, семья часто сталкивалась с конфликтами, вызванными пьянством родителей и спорами с бабушкой о праве на квартиру. Она утверждала, что отец часто унижал и избивал ее за защиту бабушки. В ответ на обвинения отца в безответственности и плохой успеваемости, старшая сестра решила отомстить, подговорив младшую сестру на ложное обвинение.

После смерти матери девочек, произошедшей несколько месяцев назад, старшая дочь решила отомстить отцу за пережитые страдания и пообещала младшей сестре обеспечить ее в случае согласия на обвинение.

В ходе расследования следователи поместили младшую девочку в Центр помощи семье и детям. Однако факты, подтверждающие сексуальные домогательства, не были установлены. В результате отец и дочь помирились, и младшая вернулась к нему домой.