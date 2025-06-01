В Красноярском крае старшая сестра подговорила младшую обвинить отца в домогательствах

Согласно рассказу старшей сестры, семья часто сталкивалась с конфликтами, вызванными пьянством родителей и спорами с бабушкой о праве на квартиру. Она утверждала, что отец часто унижал и избивал ее за защиту бабушки. В ответ на обвинения отца в безответственности и плохой успеваемости, старшая сестра решила отомстить, подговорив младшую сестру на ложное обвинение.