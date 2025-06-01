В трагическом пожаре в Спасском округе погибли пенсионерка и ребенок

В вечернее время в субботу, 31 мая в селе Прохоры Спасского округа произошел трагический пожар в частном доме. Дознаватели МЧС выяснили причину возгорания.
По прибытию на место происшествия сотрудники пожарные увидели, что дом и летняя кухня полностью были охвачены огнем. В ходе тушения огня были найдены тела женщины в возрасте 73 лет и девочки в возрасте 12 лет.
Также из-за опасных факторов во время пожара пострадала женщина в возрасте 50 лет. Площадь пожара была около 47 квадратных метров.
Дознаватели МЧС России провели проверку и выяснили, что причина возгорания -неисправность электрической проводки.