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В трагическом пожаре в Спасском округе погибли пенсионерка и ребенок

Дознаватели МЧС выяснили причину возгорания в частном доме.

Источник: МЧС РФ

В вечернее время в субботу, 31 мая в селе Прохоры Спасского округа произошел трагический пожар в частном доме. Дознаватели МЧС выяснили причину возгорания.

По прибытию на место происшествия сотрудники пожарные увидели, что дом и летняя кухня полностью были охвачены огнем. В ходе тушения огня были найдены тела женщины в возрасте 73 лет и девочки в возрасте 12 лет.

Также из-за опасных факторов во время пожара пострадала женщина в возрасте 50 лет. Площадь пожара была около 47 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России провели проверку и выяснили, что причина возгорания -неисправность электрической проводки.