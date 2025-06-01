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СКР: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрыва

Обрушение моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области произошло в результате подрыва. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, мост в Брянской области также был подорван.

Источник: Известия

По фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела, они переданы в Главное следственное управление СКР. Петренко уточнила, что на местах происшествия работают сотрудники СКР. Они проводят неотложные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на поезд № 86 Климово—Москва. Погибли семь человек, пострадал 71 пассажир. 39 из них госпитализированы в Брянск. Происшествие на мосту в Курской области случилось сегодня около 3:00 мск. В результате проходивший по мосту состав грузового поезда упал на автомобильную дорогу. По данным СКР, пострадали машинист и двое его помощников.