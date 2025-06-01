СКР: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрыва

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на поезд № 86 Климово—Москва. Погибли семь человек, пострадал 71 пассажир. 39 из них госпитализированы в Брянск. Происшествие на мосту в Курской области случилось сегодня около 3:00 мск. В результате проходивший по мосту состав грузового поезда упал на автомобильную дорогу. По данным СКР, пострадали машинист и двое его помощников.