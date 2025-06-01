Уголовное дело возбудили после убийства 18-летней невесты в Петербурге

Резонансное убийство 18-летней петербурженки стало уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. Напомним, что тело девушки с множеством ножевых ранений нашли в субботу, 31 мая, в квартире на Пулковской улице. Подозреваемым сразу же стал жених жертвы — 27-летний мужчина. Его задержали, однако достаточно быстро отправили в больницу.
— У подозреваемого телесные повреждения. Его госпитализировали. Когда его состояние стабилизируется, ему незамедлительно предъявят обвинение и изберут меру пресечения (вероятно, это будет СИЗО. — Прим.ред.), — передает пресс-служба главного регионального управления СКР.
Добавим, что по первой части статьи 105 УК РФ мужчине грозит до 15 лет колонии. Неизвестно, знал ли он о беременности своей девушки.