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В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец — в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: © РИА Новости

«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. 3 пострадавших, в том числе младенец — в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», — сказал Кузнецов.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.