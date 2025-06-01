В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец — в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.