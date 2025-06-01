Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71

«К сожалению, 44 человека у нас находятся в больнице. Всего 71 (пострадавший.— “Ъ”) и 27 человек, которым была оказана помощь. К сожалению, семь человек погибли. Три человека в тяжелом состоянии», — сказал Богомаз журналистам во время посещения больницы, куда доставили пострадавших.