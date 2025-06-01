«Особая категория»: какие законы защищают права детей в России

жить и воспитываться в семье, то есть получать со стороны членов семьи заботу, воспитание, всестороннее развитие и уважение достоинства;иметь имя, отчество и фамилию. Имя дается по решению родителей, отчество — по имени отца, а фамилию ребенку может дать любой из родителей. По совместной просьбе родителей ребенку с 14 лет могут поменять имя;общаться с родителями и другими родственниками, в том числе с бабушкой, дедушкой, братьями и сестрами. Это право действует, даже если родители находятся в разводе и живут раздельно;защищать свои права и законные интересы. Должностные лица, которым известно о нарушении прав ребенка, обязаны ему помочь;выражать свое мнение в семье при решении любого вопроса, затрагивающего их интересы. В частности, мнение детей могут заслушивать в ходе судебных или административных разбирательств. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то его мнение обязательно будет учитываться, если это не противоречит его интересам;получать содержание от родителей и других членов семьи, например алименты, пенсии или пособия. Эти деньги зачисляются на счет, открытый в банке специально для ребенка.