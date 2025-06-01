Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях расследуются по статье УК РФ о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: Агентство «Москва»

«Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — сказала Петренко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Дело о теракте (ст. 205 УК) предполагает наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемые в подрыве обоих мостов не установлены.

Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло накануне вечером. В результате погибли семь человек, 71 пострадал. В Курской области подобная авария случилась сегодня около 3:00 мск. Из-за обрушения моста поезд упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и двое его помощников.