СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло накануне вечером. В результате погибли семь человек, 71 пострадал. В Курской области подобная авария случилась сегодня около 3:00 мск. Из-за обрушения моста поезд упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и двое его помощников.