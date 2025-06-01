СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

«Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — сказала Петренко журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Дело о теракте (ст. 205 УК) предполагает наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемые в подрыве обоих мостов не установлены.
Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло накануне вечером. В результате погибли семь человек, 71 пострадал. В Курской области подобная авария случилась сегодня около 3:00 мск. Из-за обрушения моста поезд упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и двое его помощников.