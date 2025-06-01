Адвокат водителя троллейбуса, сбившего женщину насмерть в Кишиневе, заявил, что он невиновен и арест неправомерен: Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Ни следователь, ни прокурор не смогли предоставить убедительных оснований для этой меры. Возникает «обоснованное подозрение», но на самом деле мы имеем дело с делом, в котором правосудие превращается в спектакль, а реакция властей обусловлена скорее социальным давлением и страхом критики, чем законом и доказательствами, — утверждает он.