Адвокат водителя троллейбуса, сбившего женщину насмерть в Кишиневе, заявил, что он невиновен и арест неправомерен: Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Адвокат водителя троллейбуса, сбившего 63-летнюю женщину насмерть на Ботанике, заявил, что он невиновен.
Арест является необоснованным, утверждает Андрей Доменко.
Незаконное задержание без законных оснований. Слепое правосудие или страх перед общественным мнением?
Мой клиент, водитель троллейбуса без судимостей, с безупречной карьерой в «Управлении электротранспорта Кишинева», был задержан на 72 часа после трагического происшествия, в котором погиб пешеход.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, выбежав перед троллейбусом, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Удар был неизбежен, и весь этот момент запечатлен видеокамерами: хорошо видно, как водитель вовремя тормозит, сигналит и пытается избежать аварии, но из-за массы троллейбуса мгновенная остановка невозможна, — поясняет он в соцсетях.
Доменко также уточняет, что водитель не скрылся с места преступления, сотрудничал с полицией и не представлял никакой юридической опасности, его задержание является абсолютным произволом.
Ни следователь, ни прокурор не смогли предоставить убедительных оснований для этой меры. Возникает «обоснованное подозрение», но на самом деле мы имеем дело с делом, в котором правосудие превращается в спектакль, а реакция властей обусловлена скорее социальным давлением и страхом критики, чем законом и доказательствами, — утверждает он.
Адвокат подчеркивает, что нельзя допустить чтобы подобные злоупотребления стали нормой.
Если сегодня невиновного человека задерживают, «чтобы мир не говорил, что мы ничего не сделали», завтра любой из нас может стать «примером». Правосудие должно быть полным, а не театральным, — настаивает Доменко.
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