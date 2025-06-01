В Челябинске полуголый мужчина с пистолетом напал на молодую пару

Инцидент произошёл в шесть часов утра возле одной из многоэтажек на улице Батумской. Разборку снял на камеру смартфона житель соседнего дома.
На кадрах видно лежащую на асфальте девушку, за белой машиной находится её друг. В этот момент мужчина с голым торсом, держащий в руке пистолет, сыплет угрозами в сторону парня и собирается выстрелить. Осуществить задуманное агрессору не даёт женщина, вероятно, супруга, которая удерживает его.
Очевидцы позвонили в полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали всех участников конфликта. Сейчас решается вопрос о квалификации деяния и принятии процессуального решения.