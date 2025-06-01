В Челябинске полуголый мужчина с пистолетом напал на молодую пару

На кадрах видно лежащую на асфальте девушку, за белой машиной находится её друг. В этот момент мужчина с голым торсом, держащий в руке пистолет, сыплет угрозами в сторону парня и собирается выстрелить. Осуществить задуманное агрессору не даёт женщина, вероятно, супруга, которая удерживает его.