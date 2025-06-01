Путин поговорил по телефону с губернатором Брянской области и главой РЖД

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проходил пассажирский поезд № 86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами на борту. В результате инцидента семь человек погибли, 71 — пострадал, из них 47 госпитализированы, включая трех детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.