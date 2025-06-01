«Выстрел в переговорный процесс»: зачем Украина взорвала мосты в Брянской и Курской областях

«Это целенаправленная провокация на деньги Запада. Это все сторонники [президента Украины Владимира] Зеленского, которые не хотят не то что переговоров, они не хотят мира — и точка», — заявил Баранец в разговоре с URA.RU. Он отметил, что произошедшее скорее является «выстрелом в переговорный процесс». Настоящим срывом переговоров был бы отказ российской стороны ехать в Стамбул.
Баранец подчеркнул, что, подорвав мосты, украинская сторона дала России серьезные козыри, которые наша страна сможет использовать за столом переговоров. Он также отметил, что это был сигнал президенту США Дональду Трампу, лидеру Франции Эммануэлю Макрону, британскому премьеру Киру Стармеру и немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, которых подставил Зеленский этим ударом.
Кроме того, он согласился с высказыванием военкора Александра Коца, который заявил, что произошедшее — «эта наша реальность на долгие годы» и России предстоит иметь дело с «бандподпольем», которое будет «подпитываться ресурсами извне». Баранец отметил, что ситуация с диверсиями будет сохраняться в России несколько лет, и стране предстоит бороться с подпольными группами, получающими поддержку из-за рубежа. По его словам, диверсионная активность охватила всю территорию России, и поэтому стране необходимо немедленно пересматривать стратегию и тактику борьбы «с этой напастью».
Он подчеркнул необходимость создания эффективных структур для противодействия украинским диверсантам. По его мнению, российское общество не до конца осознает масштаб угрозы, а борьба с украинским подпольем будет долгой и тяжелой.
Кроме того, он раскритиковал мягкость наказаний для задержанных диверсантов и предложил ужесточить меры вплоть до возвращения смертной казни. В том числе, он предложил использовать опыт Израиля — например, конфискацию имущества и выселение семей диверсантов. Также он выступил за трехкратное увеличение штата военной контрразведки с целью эффективного предотвращения терактов и диверсий, подчеркнув, что промедление и недооценка ситуации могут привести к серьезным последствиям для страны.
В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост прямо на пассажирский поезд. В результате пострадали 71 человек, из них 44 были госпитализированы, включая восьмимесячного малыша, который находится в тяжелом состоянии. Этой же ночью подорвался мост в Курской области, в результате чего произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда. Оба инцидента СК России квалифицировал как теракт. Возбуждены уголовные дела.