«Выстрел в переговорный процесс»: зачем Украина взорвала мосты в Брянской и Курской областях

Кроме того, он согласился с высказыванием военкора Александра Коца, который заявил, что произошедшее — «эта наша реальность на долгие годы» и России предстоит иметь дело с «бандподпольем», которое будет «подпитываться ресурсами извне». Баранец отметил, что ситуация с диверсиями будет сохраняться в России несколько лет, и стране предстоит бороться с подпольными группами, получающими поддержку из-за рубежа. По его словам, диверсионная активность охватила всю территорию России, и поэтому стране необходимо немедленно пересматривать стратегию и тактику борьбы «с этой напастью».