В Ростовской области пожарные нашли тело 47-летней женщины в сгоревшем доме

Вечером в субботу, 31 мая, в Ростовской области при пожаре погибла 47-летняя женщина. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС, смертельный случай произошел в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района.
— Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 21:38, — уточнили спасатели.
К сожалению, вспыхнувшее строение не оказалось пустым. При тушении пожара на улице Садовой спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки дачного домика. В качестве предварительной версии причины возгорания специалисты рассматривают короткое замыкание электропроводки.
Для ликвидации огня на площади 25 квадратных метров потребовались усилия девяти пожарных и три единицы спецтехники. Точные обстоятельства гибели женщины устанавливаются следственными органами.
Этот трагический случай произошел на фоне другого недавнего происшествия с электроприборами. В Донецке на улице Королева из-за оставленного на зарядке телефона загорелось кресло на кухне пятиэтажного дома. К счастью, тогда обошлось без жертв — огонь на площади пяти квадратных метров оперативно ликвидировали 12 пожарных на трех спецмашинах.
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