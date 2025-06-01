В Ростовской области пожарные нашли тело 47-летней женщины в сгоревшем доме

Этот трагический случай произошел на фоне другого недавнего происшествия с электроприборами. В Донецке на улице Королева из-за оставленного на зарядке телефона загорелось кресло на кухне пятиэтажного дома. К счастью, тогда обошлось без жертв — огонь на площади пяти квадратных метров оперативно ликвидировали 12 пожарных на трех спецмашинах.