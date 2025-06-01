В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли повреждение пути

По данным сообщения, в 10:52 в Брянской области между Унечей и Жечью специалисты при осмотре путей с помощью техники обнаружили повреждение железнодорожного полотна. Никто не пострадал. Движение пригородных и пассажирских поездов приостановлено на этом участке.