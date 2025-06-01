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В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли повреждение пути

БРЯНСК, 1 июня. /ТАСС/. Повреждение пути обнаружили железнодорожники во время исследования инфраструктуры спецтехникой на участке Унеча — Жеча Брянской области в воскресенье утром. Пострадавших в результате инцидента нет, движение пригородных и пассажирских поездов на данном участке не осуществляется, сообщили в пресс-службе МЖД.

Источник: Аргументы и факты

По данным сообщения, в 10:52 в Брянской области между Унечей и Жечью специалисты при осмотре путей с помощью техники обнаружили повреждение железнодорожного полотна. Никто не пострадал. Движение пригородных и пассажирских поездов приостановлено на этом участке.