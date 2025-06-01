Крупный пожар тушат на территории резервата «Акжайык» близ Атырау

К 11:00 часам 1 июня огнем было охвачено 280 га.
Совместными силами ДЧС и ГПР «Акжайык» ликвидировано возгорание на площади 50 га. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время осуществляется тушение возгорания на примерной площади 30 га.
Для недопущения распространения пожара ночью на территории сделали минеральные полосы.
Всего в тушении принимают участие 85 сотрудников ДЧС и 13 единиц техники, а также 25 человек и 10 единиц техники, а также две лодки ГПР Акжайык".
Работы по тушению продолжаются. Угрозы населённым пунктам нет. В ДЧС отметили, что ликвидацию огня затрудняют заболоченная местность, а также высокие и густые заросли тростника.