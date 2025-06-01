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Крупный пожар тушат на территории резервата «Акжайык» близ Атырау

Горящий камыш тушат близ Атырау. Пожар бушует в 20 километрах от села Дамба на территории государственного природного резервата «Акжайык», сообщает Zakon.kz.

Источник: ДЧС Атырауской области

К 11:00 часам 1 июня огнем было охвачено 280 га.

Совместными силами ДЧС и ГПР «Акжайык» ликвидировано возгорание на площади 50 га. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время осуществляется тушение возгорания на примерной площади 30 га.

сообщили в пресс-службе ДЧС региона

Для недопущения распространения пожара ночью на территории сделали минеральные полосы.

Всего в тушении принимают участие 85 сотрудников ДЧС и 13 единиц техники, а также 25 человек и 10 единиц техники, а также две лодки ГПР Акжайык".

Работы по тушению продолжаются. Угрозы населённым пунктам нет. В ДЧС отметили, что ликвидацию огня затрудняют заболоченная местность, а также высокие и густые заросли тростника.