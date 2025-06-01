Волжский районный суд назначил наказание за кражу товаров из магазина

Судебное разбирательство закончилось вынесением обвинительного приговора. Волжский районный суд постановил назначить виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием 10% зарплаты в пользу государства, а также штраф в размере 75 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.