Волжский районный суд назначил наказание за кражу товаров из магазина

Летом прошлого года сотрудники отдела МВД России по Волжскому району возбудили уголовное дело по факту хищения товаров из сетевого магазина. В результате просмотра записей с видеокамер выяснилось, что ущерб от действий правонарушителя составил более 7700 рублей.
Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские задержали ранее судимого местного жителя, признавшегося в совершении кражи. Признав свою вину, он объяснил, что действовал из-за недостатка средств, украденные товары продал случайным людям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Судебное разбирательство закончилось вынесением обвинительного приговора. Волжский районный суд постановил назначить виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием 10% зарплаты в пользу государства, а также штраф в размере 75 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
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