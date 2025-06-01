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Волжский районный суд назначил наказание за кражу товаров из магазина

Летом прошлого года сотрудники отдела МВД России по Волжскому району возбудили уголовное дело по факту хищения товаров из сетевого магазина.

Летом прошлого года сотрудники отдела МВД России по Волжскому району возбудили уголовное дело по факту хищения товаров из сетевого магазина. В результате просмотра записей с видеокамер выяснилось, что ущерб от действий правонарушителя составил более 7700 рублей.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские задержали ранее судимого местного жителя, признавшегося в совершении кражи. Признав свою вину, он объяснил, что действовал из-за недостатка средств, украденные товары продал случайным людям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Судебное разбирательство закончилось вынесением обвинительного приговора. Волжский районный суд постановил назначить виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием 10% зарплаты в пользу государства, а также штраф в размере 75 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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