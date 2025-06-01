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В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обрушении моста в Брянской области.

Источник: © РИА Новости

«От лица всех воронежцев выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Воронежская область при необходимости готова прийти на помощь», — написал Гусев.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.