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Полиция Севастополя: пьяный водитель устроил ДТП с 4 авто

В Севастополе в ДТП попали 4 автомобиля.

Источник: Полиция Севастополя/Tg

В Севастополе произошла довольно масштабная авария.

«В девять вечера, 31 мая, 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi на улице Генерала Хрюкина допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по г. Севастополю.

Наезд был нехилой силы и «китаец» в свою очередь стукнул мирно стоящий на приколе Citroen.

Неугомонный Mitsubishi продолжил движение и вдобавок зацепил еще и припаркованный Ford.

«Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения», — и ведомстве отметили, что пострадавших нет.