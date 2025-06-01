Полиция Севастополя: пьяный водитель устроил ДТП с 4 авто

В Севастополе произошла довольно масштабная авария.
«В девять вечера, 31 мая, 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi на улице Генерала Хрюкина допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по г. Севастополю.
Наезд был нехилой силы и «китаец» в свою очередь стукнул мирно стоящий на приколе Citroen.
Неугомонный Mitsubishi продолжил движение и вдобавок зацепил еще и припаркованный Ford.
«Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения», — и ведомстве отметили, что пострадавших нет.