В Самаре задержаны иностранцы, скрывшиеся от полицейских осмотров

Три иностранца привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства России (статья 18.10 КоАП РФ). Кроме того, в ходе осмотра на одной из улиц города выявлена точка продаж алкогольной продукции без необходимой разрешительной документации. В отношении владельца точки возбуждён административный протокол, 150 литров спиртного изъяты из оборота.