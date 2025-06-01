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В Самаре задержаны иностранцы, скрывшиеся от полицейских осмотров

В Самаре задержаны иностранцы, скрывшиеся от полицейских осмотровСотрудники полиции Самарской области совместно с подразделениями Росгвардии провели проверку мест компактного проживания иностранных граждан и трудовых мигрантов на обоих берегах реки Волги.

Сотрудники полиции Самарской области совместно с подразделениями Росгвардии провели проверку мест компактного проживания иностранных граждан и трудовых мигрантов на обоих берегах реки Волги. Были обследованы жилые постройки и рабочие объекты, где находилась группа иностранных граждан численностью более 20 человек.

Некоторые мигранты предприняли попытку скрыться от проверки, спрятавшись среди мебели в деревянном помещении, однако их быстро обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Три иностранца привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства России (статья 18.10 КоАП РФ). Кроме того, в ходе осмотра на одной из улиц города выявлена точка продаж алкогольной продукции без необходимой разрешительной документации. В отношении владельца точки возбуждён административный протокол, 150 литров спиртного изъяты из оборота.

Граждане приглашаются информировать полицию о любых случаях нарушений закона, обратившись в ближайший отдел полиции или позвонив по номеру 102.

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