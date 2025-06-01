«Ростовская область с вами!»: Глава Дона обратился к жителям Брянской и Курской областей, пострадавших при обрушении мостов

— В Брянской и Курской области в результате подлой, террористической атаки подорвали мосты — погибли и пострадали люди. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а всем брянцам и курянам — стойкости и терпения! Все виновные в этой бесчеловечной акции понесут заслуженное наказание! Мы вместе! Брянская и Курская область, Ростовская область с вами! — заявил глава донского региона.