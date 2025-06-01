«Ростовская область с вами!»: Глава Дона обратился к жителям Брянской и Курской областей, пострадавших при обрушении мостов

В воскресенье, 1 июня, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к жителям Брянской и Курской областей после масштабных ЧП, в результате которых обрушились мосты в этих регионах, погибли и пострадали люди.
— В Брянской и Курской области в результате подлой, террористической атаки подорвали мосты — погибли и пострадали люди. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а всем брянцам и курянам — стойкости и терпения! Все виновные в этой бесчеловечной акции понесут заслуженное наказание! Мы вместе! Брянская и Курская область, Ростовская область с вами! — заявил глава донского региона.
Трагедии произошли в ночь на 1 июня. О первой стало известно 31 мая в 22:50, когда на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области, где обрушилась конструкция автомобильного моста, и его обломки упали на проходивший пассажирский поезд.
Спустя четыре часа — 1 июня около 3:00 ночи — в Железногорском районе Курской области железнодорожный состав рухнул с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.
В результате ЧП десятки человек пострадали, есть погибшие. Расследование происшествий поручено следователям Главного следственного управления СК России.
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