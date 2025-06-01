В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадали 6 человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель легковушки не справился с управлением своим ТС на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречку, где и произошло столкновение. В аварии пострадали 6 человек. Водитель и пассажир «Ниссана», а также 4 пассажира ГАЗа госпитализированы с травмами.