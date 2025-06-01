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В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадали 6 человек

Утром 1 июня в Новороссийске столкнулись автобус ГАЗ и легковой «Ниссан». ДТП произошло на трассе «Подъезд к селу Абрау-Дюрсо».

Источник: t.me/mvd_23

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель легковушки не справился с управлением своим ТС на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречку, где и произошло столкновение. В аварии пострадали 6 человек. Водитель и пассажир «Ниссана», а также 4 пассажира ГАЗа госпитализированы с травмами.