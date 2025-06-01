Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в Брянской области

По последним данным, погибло семь человек, ранено 73 человека, включая четверо детей. Пока в медучреждениях остаются 44 человека. На место прибыла бригада медиков из Федерального центра медицины катастроф. Детей и взрослых принимают на лечение столичные врачи.
Алексей Текслер подчеркнул, что южноуральцы готовы оказать пострадавшим помощь.
«Разделяем горечь утраты с жителями Брянщины. Это страшное и преступное злодеяние, причем совершили его в светлый и добрый праздник — День защиты детей», — отметил губернатор. Он выразил уверенность, что организаторы и исполнители преступления будут наказаны.