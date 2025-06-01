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Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в Брянской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким пострадавших при обрушении моста в Брянской области. Напомним, в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост на проезжавший поезд № 86 «Климов-Москва». По словам губернатора Брянской области, причиной трагедии стал подрыв моста.

Источник: РИА "Новости"

По последним данным, погибло семь человек, ранено 73 человека, включая четверо детей. Пока в медучреждениях остаются 44 человека. На место прибыла бригада медиков из Федерального центра медицины катастроф. Детей и взрослых принимают на лечение столичные врачи.

Алексей Текслер подчеркнул, что южноуральцы готовы оказать пострадавшим помощь.

«Разделяем горечь утраты с жителями Брянщины. Это страшное и преступное злодеяние, причем совершили его в светлый и добрый праздник — День защиты детей», — отметил губернатор. Он выразил уверенность, что организаторы и исполнители преступления будут наказаны.