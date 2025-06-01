Поезд Мурманск — Новороссийск сбил мужчину в наушниках в Краснодаре

Сообщение, что на железнодорожном переезде на улице Ейское шоссе пассажирский поезд наехал на человека, поступило в дежурную часть 1 июня.
На месте установлено, что заметивший переходившего пути человека машинист неоднократно подал звуковые сигналы и даже применил экстренное торможение. Тем не менее, предотвратить наезда не удалось.
38-летнего мужчину госпитализировали. Уточняется, что железнодорожные пути он переходил в наушниках.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.