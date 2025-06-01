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Поезд Мурманск — Новороссийск сбил мужчину в наушниках в Краснодаре

В Краснодаре поезд Мурманск — Новороссийск сбил мужчину в наушниках, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение, что на железнодорожном переезде на улице Ейское шоссе пассажирский поезд наехал на человека, поступило в дежурную часть 1 июня.

На месте установлено, что заметивший переходившего пути человека машинист неоднократно подал звуковые сигналы и даже применил экстренное торможение. Тем не менее, предотвратить наезда не удалось.

38-летнего мужчину госпитализировали. Уточняется, что железнодорожные пути он переходил в наушниках.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.