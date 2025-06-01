Омский губернатор Хоценко высказался о двух ЧП на железной дороге

"Случившееся в Брянской и Курской областях в очередной раз показывает весь цинизм и бесчеловечность киевского режима.
От всех омичей и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто ранен", — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Минувшей ночью, на 1 июня, в Брянской области сошел с рельсов поезд Климов — Москва. По официальным данным, причиной стал подрыв моста, под которым должен был ехать поезд. Состав в итоге врезался в обрушившуюся конструкцию. Предварительно известно о семи погибших, среди них машинист поезда; пострадали более 70 человек, некоторые в тяжелом состоянии.
В Курской области на перегоне Остапово — Михайловский рудник, также из-за падения пролета моста, с рельсов сошли тепловоза и три пустых вагона. Пострадали три человека.
Расследование инцидентов взяла на контроль Генпрокуратура РФ.