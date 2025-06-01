Омский губернатор Хоценко высказался о двух ЧП на железной дороге

Минувшей ночью, на 1 июня, в Брянской области сошел с рельсов поезд Климов — Москва. По официальным данным, причиной стал подрыв моста, под которым должен был ехать поезд. Состав в итоге врезался в обрушившуюся конструкцию. Предварительно известно о семи погибших, среди них машинист поезда; пострадали более 70 человек, некоторые в тяжелом состоянии.