На Камчатке горит рыбокомбинат «Октябрьский»

«По данным спасателей, горит рыбокомбинат “Октябрьский”. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров» , — говлрится в сообщении.
В настоящее время на месте работают девять человек. Для подкрепления выехали дополнительные пожарные расчеты. «После оценки масштабов возгорания было принято решение запросить усиление. На помощь пожарным в Октябрьском из пожарной части КГКУ ЦОД Усть-Большерецка направилось подкрепление», — говорится в сообщении.
На месте работают две цистерны, задействован весь личный состав пожарного поста Октябрьский и сотрудники Усть-Большерецкого подразделения. В случае необходимости будет направлено дополнительное усиление.