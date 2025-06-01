На Камчатке горит рыбокомбинат «Октябрьский»

В настоящее время на месте работают девять человек. Для подкрепления выехали дополнительные пожарные расчеты. «После оценки масштабов возгорания было принято решение запросить усиление. На помощь пожарным в Октябрьском из пожарной части КГКУ ЦОД Усть-Большерецка направилось подкрепление», — говорится в сообщении.