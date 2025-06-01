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На Камчатке горит рыбокомбинат «Октябрьский»

ПЕТРОПВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Пожар тушат на рыбокомбинате «Октябрьский» в Камчатском крае. Площадь возгорания — 500 кв. м, сообщили в правительстве региона.

«По данным спасателей, горит рыбокомбинат “Октябрьский”. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров» , — говлрится в сообщении.

В настоящее время на месте работают девять человек. Для подкрепления выехали дополнительные пожарные расчеты. «После оценки масштабов возгорания было принято решение запросить усиление. На помощь пожарным в Октябрьском из пожарной части КГКУ ЦОД Усть-Большерецка направилось подкрепление», — говорится в сообщении.

На месте работают две цистерны, задействован весь личный состав пожарного поста Октябрьский и сотрудники Усть-Большерецкого подразделения. В случае необходимости будет направлено дополнительное усиление.