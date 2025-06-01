В Пермском крае за два дня утонули два человека

31 мая в реке Кемаль в Ильинском округе найдено тело женщины, сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю. Ее личность пока не установлена. А сегодня, 1 июня, тело 44-летнего мужчины обнаружено в пруду в селе Трун Чернушинского. По предварительным данным, в обоих случаях причина гибели людей — утопление. Следственные действия продолжаются, по результатам проверки будут приняты процессуальные решения. А гражданам в ведомстве напоминают о правилах безопасного поведения на воде и наиболее частых причинах трагедий. Это употребление алкоголя, заплывы на дальние дистанции, разрывы надувных плавсредств, прыжки в воду в незнакомых местах.