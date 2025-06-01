ВВС Израиля атаковали десятки военных объектов радикалов в секторе Газа

«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов по всему сектору Газа, включая заминированные военные сооружения, подземные туннели, снайперские позиции и противотанковые ракетные установки, представлявшие угрозу войскам», — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что израильские войска «продолжают операции против террористических организаций по всему сектору Газа». Военнослужащие «ликвидируют террористов и уничтожают террористические объекты инфраструктуры как на поверхности, так и под землей», отметили в ведомстве.