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ВВС Израиля атаковали десятки военных объектов радикалов в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей радикалов в секторе Газа за минувшие сутки. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AP 2024

«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов по всему сектору Газа, включая заминированные военные сооружения, подземные туннели, снайперские позиции и противотанковые ракетные установки, представлявшие угрозу войскам», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что израильские войска «продолжают операции против террористических организаций по всему сектору Газа». Военнослужащие «ликвидируют террористов и уничтожают террористические объекты инфраструктуры как на поверхности, так и под землей», отметили в ведомстве.