ВВС Израиля атаковали десятки военных объектов радикалов в секторе Газа

В пресс-службе добавили, что израильские войска «продолжают операции против террористических организаций по всему сектору Газа». Военнослужащие «ликвидируют террористов и уничтожают террористические объекты инфраструктуры как на поверхности, так и под землей», отметили в ведомстве.