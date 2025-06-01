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Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет

МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Информация о гражданах Белоруссии, погибших или пострадавших в результате происшествия на железной дороге в Брянской области, отсутствует, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

«Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует», — сообщили в министерстве.

Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.