Информации о пострадавших в Брянской области гражданах Белоруссии нет

«Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с компетентными органами России, информация о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате происшествия на железной дороге в Брянской области отсутствует», — сообщили в министерстве.
Белорусские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации, экстренные телефоны посольства и генконсульств работают в стандартном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.