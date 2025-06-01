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Дроны атаковали военную часть в поселке Средний Иркутской области

Губернатор региона призвал жителей верить только проверенным источникам информации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал пожары в районе военной части в поселке Среднем Усольского района. В данную минуту в соцсетях появляется много противоречивой информации насчёт взрывов в Усольском районе. Глава региона попросил не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным, сообщает ИА IrkutskMedia.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», -сказал Игорь Кобзев.