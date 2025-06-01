Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге

«Днем 1 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту… организована проверка», — указано в релизе СК.
В городском УМВД журналистам уточнили, что пострадавшая — двадцатилетняя местная жительница, она находится в больнице.
Как добавили в областной прокуратуре, высота вышки — 33 метра.
«В публикации СМИ среди возможных причин травмирования указана ненадлежащая длина троса», — говорится в сообщении надзорного ведомства.