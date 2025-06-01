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Девушка получила травмы во время прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Девушка получила травмы, прыгнув с парашютной вышки в парке Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Днем 1 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту… организована проверка», — указано в релизе СК.

В городском УМВД журналистам уточнили, что пострадавшая — двадцатилетняя местная жительница, она находится в больнице.

Как добавили в областной прокуратуре, высота вышки — 33 метра.

«В публикации СМИ среди возможных причин травмирования указана ненадлежащая длина троса», — говорится в сообщении надзорного ведомства.