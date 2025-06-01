Движение автотранспорта в Брянской области у границы с Беларусью ограничено

В настоящее время введено ограничение движения всех видов транспортных средств на 32 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь».
Объезд организован по автомобильным дорогам регионального значения «Брянск — Новозыбков — Трубчевск — Выгоничи» и «Брянск — Новозыбков — Жирятино».
В российской Госавтоинспекции призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также неукоснительно выполнять требования временных дорожных знаков и указателей.