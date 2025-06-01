Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток

«Сейчас поврежденный тепловоз оттащили в сторону, один из опрокинувшихся вагонов поставили на рельсы — в ближайшее время его оттянет поезд для аварийно-восстановительных работ. В течение четырех суток железнодорожное и автомобильное движение планируется быть восстановлено: по крайней мере, и дорожники, и железнодорожники обозначают такие сроки, на что я очень рассчитываю. Для автотранспорта временно организован объезд», — добавил он.