Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток

«Возвращаюсь с места происшествия в Железногорском районе, где сегодня ночью сошел с рельс грузовой поезд. Еще с ночи развернута работа по ликвидации последствий, создан региональный штаб ЧС. Силы МЧС, МВД, Росгвардии, транспортной прокуратуры и Следственного комитета РФ, сотрудники РЖД, дорожных служб находятся на месте. Сил и средств достаточно», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар загоревшегося локомотива.
«Сейчас поврежденный тепловоз оттащили в сторону, один из опрокинувшихся вагонов поставили на рельсы — в ближайшее время его оттянет поезд для аварийно-восстановительных работ. В течение четырех суток железнодорожное и автомобильное движение планируется быть восстановлено: по крайней мере, и дорожники, и железнодорожники обозначают такие сроки, на что я очень рассчитываю. Для автотранспорта временно организован объезд», — добавил он.
Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.