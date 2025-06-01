В Башкирии задержали подростков, избивших девушку за розовые волосы

«Воспитателями» оказались две 16-летние девушки. Подростки с родителями добровольно пришли в полицию и признались в содеянном. Известно, что ранее обе уже состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
В отношении родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Материалы дела передали следователям, им предстоит дать правовую оценку, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
21-летней пострадавшей выписали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.