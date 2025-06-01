Движение на Ярцевской улице перекрыто из-за прорыва трубы с горячей водой

Там отметили, что гидравлические испытания проводятся для выявления слабых мест в системе теплоснабжения и обеспечения ее готовности к отопительному сезону.
— При проведении гидравлических испытаний на трубопроводе по адресу: улица Ярцевская, дом 25, корпус 2 произошло вытекание воды. Оно было перекрыто, дежурной бригадой проводятся работы по устранению утечки, — цитирует пресс-службу ТАСС.
В сети появились видео, как машины едут по огромным лужам около станции метро «Молодежная». На видео с места происходящего также видно, что кипяток затопил значительную территорию, а над ней поднимается густой пар.