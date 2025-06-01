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Движение на Ярцевской улице перекрыто из-за прорыва трубы с горячей водой

Движение на Ярцевской улице в столице перекрыли из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК».

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что гидравлические испытания проводятся для выявления слабых мест в системе теплоснабжения и обеспечения ее готовности к отопительному сезону.

— При проведении гидравлических испытаний на трубопроводе по адресу: улица Ярцевская, дом 25, корпус 2 произошло вытекание воды. Оно было перекрыто, дежурной бригадой проводятся работы по устранению утечки, — цитирует пресс-службу ТАСС.

В сети появились видео, как машины едут по огромным лужам около станции метро «Молодежная». На видео с места происходящего также видно, что кипяток затопил значительную территорию, а над ней поднимается густой пар.