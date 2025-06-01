ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС на юге сектора Газа

«Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста Халиля Абд аль Насера Мухаммада Хатиба», — говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля 31 мая ликвидировала командира ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, сообщили в израильской армии.
«Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста Халиля Абд аль Насера Мухаммада Хатиба», — говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля 31 мая ликвидировала командира ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане.