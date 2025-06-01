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ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, сообщили в израильской армии.

Источник: AP 2024

«Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста Халиля Абд аль Насера ​​Мухаммада Хатиба», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он был командиром ячейки ХАМАС, которая, как отмечается, 22 января 2024 года нанесла ракетный удар по танковому отделению ЦАХАЛ — тогда погиб 21 израильский военный.

Армия обороны Израиля 31 мая ликвидировала командира ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане.