В трех российских регионах усилили меры безопасности

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что комплекс мероприятий по повышению защищенности объектов от различных угроз связан с крушением поезда в Брянской области и обрушением моста в Курской области.
Миляев, в частности, дал поручения министерствам области совместно с РЖД, УМВД России по региону и Росгвардией провести обследование мостов, путепроводов, проверить исправность систем видеонаблюдения и усилить меры антитеррористической защищенности.
После атаки дронов в соседней Иркутской области глава Бурятии Алексей Цыденов написал в телеграм-канале, что на стратегических объектах в республике повысили меры безопасности. В Липецкой области оперативные службы перевели в режим повышенной готовности (желтый уровень), в регионе усилили меры безопасности, рассказал губернатор Игорь Артамонов.
«Напоминаю, что на время действия желтого или красного уровней в регионе не проводятся массовые мероприятия. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие», — написал он в телеграм-канале.
Автомобильный мост на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области рухнул вечером 31 мая. Обломки упали на пассажирский поезд сообщением Климов — Москва, в котором были 388 пассажиров. Согласно последним данным, погибли семь человек, более 70 пострадали. В Брянской области объявили трехдневный траур. СК возбудил уголовное дело.
Мост ночью также обрушился в Железногорском районе Курской области. В результате ЧП поезд частично упал на трассу с железнодорожного моста. Пострадали машинист и двое его помощников. Возбуждено еще одно уголовное дело.
А в Иркутской области в Усольском районе 1 июня беспилотники пытались атаковать воинскую часть, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Дроны запускались из фуры. Глава области добавил, что это была первая атака БПЛА в Сибири. Он подчеркнул, что угрозы для жителей нет.