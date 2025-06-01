Губернаторы Петербурга и Ленобласти выразили соболезнования из-за терактов в Курской и Брянской областях. Сообщения появились в Telegram-каналах Александра Беглова и Александра Дрозденко.
Это случилось 1 июня. В Брянской области обломки автомобильного моста попали на пассажирский поезд, есть погибшие и пострадавшие. В частности, был ранен четырехмесячный ребенок. В Курской области подорвали железнодорожный мост, идущий состав упал на дорогу. Люди остались целы.
«Петербург готов оказать необходимую помощь», — сказал Беглов.
«Удары по гражданским жителям и транспортной инфраструктуре в Брянской и Курской областях — попытка не допустить урегулирования конфликта, добиться больших и больших жертв», — отметил Дрозденко.