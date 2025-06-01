Губернаторы Петербурга и Ленобласти выразили соболезнования из-за терактов

Это случилось 1 июня. В Брянской области обломки автомобильного моста попали на пассажирский поезд, есть погибшие и пострадавшие. В частности, был ранен четырехмесячный ребенок. В Курской области подорвали железнодорожный мост, идущий состав упал на дорогу. Люди остались целы.