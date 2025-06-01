Двухлетнего ребенка сбил поезд в Карагандинской области

«Линейным отделом полиции на станции Караганды-Сортировочная возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия», — информировали в пресс-службе ведомства, отметив, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.