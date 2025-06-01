Двухлетнего ребенка сбил поезд в Карагандинской области

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Temirtau.today. Авторы сообщили, что поезд сбил ребенка на железнодорожных путях.
«Местные жители в шоке и требуют установить ограждающие сетки вдоль железной дороги. Люди боятся, что не всегда смогут уследить за детьми», — говорится в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в КТЖ и полицию на транспорте.
"1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне Караганозек — Карабас участка Караганда — Акадыр машинист грузового поезда применил экстренное торможение в связи с выходом двухлетнего ребенка на железнодорожные пути.
Пострадавший с травмами доставлен родителями в городскую детскую больницу Караганды.
Информация о происшествии передана в Линейный отдел полиции станции Караганда-Сортировочная", — сообщили нам в пресс-службе КТЖ и призвали родителей быть внимательными и обеспечивать контроль за детьми вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.
В Департаменте полиции на транспорте сообщили о возбуждении уголовного дела.
«Линейным отделом полиции на станции Караганды-Сортировочная возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия», — информировали в пресс-службе ведомства, отметив, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в марте в Алматинской области мужчина внезапно вышел на пути и по неосторожности попал под грузовой поезд на перегоне Аксенгир — Чемолган.