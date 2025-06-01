Под Нижним Тагилом разбился насмерть мужчина, ехавший с дачи

— Погибшим был 38- летний мужчина. У него был стаж управления автомобилем 15 лет, — сообщает ведомство. — За последний год водителя иномарки один раз привлекли к административной ответственности — за нарушение правил перевозки детей. Полицейские выяснили, что незадолго до ДТП мужчина отдыхал со своим другом.