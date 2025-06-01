Под Нижним Тагилом разбился насмерть мужчина, ехавший с дачи

В поселке старатель в полночь первого июня произошло смертельное ДТП. Мужчина был за рулем Opel Astra, но не справился с управлением. Затем, он съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Полученные травмы были для него смертельными. Известно, что незадолго до рокового ДТП он отдыхал на даче.
— Погибшим был 38- летний мужчина. У него был стаж управления автомобилем 15 лет, — сообщает ведомство. — За последний год водителя иномарки один раз привлекли к административной ответственности — за нарушение правил перевозки детей. Полицейские выяснили, что незадолго до ДТП мужчина отдыхал со своим другом.
По анализу крови будет определено, был ли мужчина пьян. Как выяснилось, водитель иномарки не пристегивался ремнем безопасности.